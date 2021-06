A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, localizou e deteve um homem, de 52 anos, suspeito de um número “ainda não concretamente apurado” de crimes de violação, agravados. A vítima é uma jovem, de 20 anos, com aparente défice cognitivo, enteada do suspeito.

Em comunicado, esta quinta-feira, a autoridade revela que o suspeito se aproveitou “da relação de confiança, de proximidade e de dependência familiar que mantinha com a vítima”, com a qual não coabitava, e atraiu a jovem para a sua residência. A partir desse momento, o homem “passou a controlar todos os seus movimentos, impedindo-a de se ausentar sozinha da habitação, coagindo-a a diversas práticas sexuais e violando-a”.

Segundo a mesma nota, a investigação apurou ainda que o detido é um homem “com vários antecedentes criminais, sem paradeiro certo, declarado contumaz em vários inquéritos crimes nos quais é suspeito e que, inclusivamente, já cumpriu pena de prisão por factos com idêntica natureza”. Note-se que alguém que é declarado contumaz é alguém que, deliberadamente, se recusou a comparecer perante um juiz.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.