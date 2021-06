A Polícia Marítima de Lagos interrompeu, durante a madrugada de quarta-feira, uma festa ilegal com mais de 200 pessoas na praia dos Estudantes.

Segundo um comunicado, divulgado na quarta-feira, “a festa foi detetada pelas 2h, durante uma ação de patrulhamento”. Os elementos do Comando-local deslocaram-se ao local e interromperam a festa, “tendo as pessoas dispersado do local com a chegada dos elementos da Polícia Marítima”.

“No local onde se realizou a festa, os elementos da Polícia Marítima identificaram um dos presumíveis organizadores, um homem de nacionalidade alemã, tendo sido elaborado o respetivo auto de notícia.”, acrescenta a nota.

Foram ainda apreendidas três colunas de música e várias bebidas alcoólicas.