É um tema que de tempos a tempos vem à ribalta. Os atletas profissionais são vistos como figuras cujo comportamento é medido ao milímetro, de forma a que o seu desempenho em campo seja o mais perfeito possível. Dietas rigorosas, horários estritos e um veto total a tudo o que sejam vícios: álcool, festas, drogas ou qualquer outra coisa que possa afetar a performance dos atletas. Que o diga Lionel Messi, cujo contrato com o FC Barcelona estipulava a proibição, por exemplo, de andar de mota de água ou de apostar “demasiado” em casinos. Ou Cristiano Ronaldo, que demonstrou de forma inequívoca que prefere a água a Coca-Cola.

As recentes notícias, e uma breve visita ao passado, no entanto, parecem mostrar uma outra realidade. A seleção do Chile cancelou dois treinos seguidos durante a Copa América que está a decorrer no Brasil, e os jornalistas chilenos desconfiaram de imediato que algo de estranho se estaria a passar.

Dias depois de a mesma seleção ter multado Gary Medel e Arturo Vidal por terem chamado um barbeiro ao hotel onde estavam hospedados, rompendo assim a suposta bolha sanitária em que se encontram, eis que a imprensa do país descobriu que seis jogadores da seleção nacional estiveram envolvidos numa festa sexual, que contava com a presença de “várias mulheres”. Tratava-se, alegam os jornais chilenos, de uma forma de celebração após a vitória frente à Bolívia por 1-0. Martín Lasarte, o selecionador chileno, terá “colocado imediatamente o lugar à disposição”, avançam os jornalistas, e terá ainda pedido a a alguns jogadores que abandonem a concentração.

