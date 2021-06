Com inúmeros grupos ainda na ressaca do Woodstock a tentarem descobrir qual o caminho certo a seguir depois do fim da geração da ”paz e o amor”, artistas a tentarem encontrar na sua voz armas para fazer frente aos regimes que ameaçavam a liberdade nos seus países, mulheres a encontrarem o seu espaço no mundo da música dominado (ainda) por artistas e burocratas do sexo masculino, 1971 foi um ano de mudança e de novos sons para todos os músicos.

Nos Estados Unidos e Inglaterra, enquanto os Beatles começavam a aventurar-se nas suas carreiras a solo, sem nunca se esquecerem de mandar “bicadas” aos seus ex-colegas, músicos ofereciam novos contornos mais complexos à simplicidade instrumental do rock ‘n’ roll, daí terem surgido expressões como o prog-rock, que misturava o rock num caldeirão de estilos que pareciam, aparentemente, incompatíveis, como o jazz ou a música clássica, mas também obrigou muitos autores a enfrentarem a realidade falhada da geração hippie, por exemplo Marvin Gaye ou os Sly and the Family Stone abandonaram o seu som domesticado e alegre para criarem contos das injustiças sociais e do racismo que sofriam na pele nos aparentemente avançados Estados Unidos.

Ainda no tema da injustiça, não precisamos também de ir muito longe e olharmos para dentro de Portugal, ou para os nossos irmãos no Brasil. Este foi um ano extremamente rico para a música portuguesa, que viu nascer face à injustiça do Estado Novo alguns dos maiores registos musicais da sua história, como Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, de José Mário Branco, ou o Cantigas do Maio, onde está incluída a importantíssima ‘Grândola, Vila Morena’, enquanto o Brasil recebeu discos de Chico Buarque e Caetano Veloso enquanto estes se encontravam no exílio.

O ano de 1971 foi um dos mais marcantes da história da música, não fosse o ano em que os Led Zepellin lançavam o magnânimo ‘Stairway to Heaven’. E, agora, , recordamos alguns (seria absolutamente impossível escrever sobre todos) dos lançamentos musicais que mais impacto causaram neste ano singular, onde fomos obrigados a despedirmo-nos de ícones como Jim Morrison ou Janis Joplin.

Janis Joplin – Pearl

Um álbum agridoce para todos os fãs da poderosa voz de uma das cantoras mais icónicas de todos os tempos. Apesar de Pearl ser o trabalho mais maduro e polido da cantora e de apresentar “pérolas” como Mercedes Benz ou Me and Bobby McGee, este foi lançado três meses após a morte de Joplin, devido a uma overdose de heroína.

11 de janeiro

Carole King - Tapestry

Depois de um início de carreira marcado pelas interpretações das músicas do seu ex-marido, Gerry Goffin, e de um disco de estreia que foi mal recebido em termos comerciais, o segundo disco de Carole King, Tapestry, tornou a cantora numa estrela e acabou por se revelar uma influência gigante naquilo que hoje é conhecido como a pop barroca.

fevereiro

Alice Coltrane - Journey in Satchidananda

Inspirada pelo líder religioso indiano Swami Satchidananda, Alice Coltrane, ex-mulher de John Coltrane até à morte do músico, criou um dos mais intrigantes discos de jazz da história da música, misturando as bases deste género musical com os sons da sua harpa e com influências de música oriental e africana.

fevereiro

Os Mutantes - Jardim Elétrico

Uma das bandas mais curiosas do rock brasileiro, os Mutantes nasceram da vontade de experimentar sons introduzidos por grupos como Beatles com os canônes da música brasileira originando um som descrito como tropicália. Em 1971, o grupo lançou o seu quarto disco, Jardim Elétrico, onde também apresenta influências de funk americano.

março

Leonard Cohen - Songs of Love and Hate

Considerado um dos discos mais sentimentais e intensos de Leonard Cohen, apresenta um conceito que, tal como o título revela, divide as canções entre belas músicas românticas, como “Famous Blue Raincoat”, e poderosas e melancólicas canções sobre o “ódio”.

17 de março

