A Seleção Nacional qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do Euro 2020, ao empatar 2-2 com França na terceira jornada do grupo F, na Puskás Arena, em Budapeste.

Cristiano Ronaldo marcou os dois golos portugueses aos 31 e 60 minutos, ambos de penálti. CR7 igualou assim a marca mundial, conquistada pelo iraniano Ali Daei, de 109 golos. O avançado português está também isolado na lista dos melhores marcadores deste campeonato europeu, com cinco bolas dentro da baliza.

Os golos de França foram da autoria de Karim Benzema, que marcou aos 45+2’, também de penálti, e aos 47 minutos.

A seleção portuguesa ficou no terceiro lugar do grupo com quatro pontos, menos um do que a líder França. No outro jogo desta noite, Alemanha e Hungria empataram a duas bolas, o que deu o segundo lugar aos germânicos e afastou os húngaros do Euro.

Portugal vai agora disputar os oitavos de final contra a Bélgica, em jogo marcado para domingo às 20h. No dia seguinte, a França enfrenta a Suíça à mesma hora. A Alemanha joga com a Inglaterra na terça-feira, às 17h.