Uma ponte pedonal colapsou, esta quarta-feira à tarde, em Washington, nos Estados Unidos, tendo caído sobre uma autoestrada.

Segundo a imprensa norte-americana, o incidente provocou vários feridos, não havendo, no entanto, informação sobre o número exato de vítimas, mas pelo menos quatro pessoas foram levadas para o hospital.

A estrutura caiu sobre a autoestrada 295, que está cortada à circulação devido aos escombros.

No local já se encontram as forças policiais e os bombeiros.

Update bridge collapse I-295 prior to Polk St NE. 6 patients assessed, 4 of those were transported. #DCsBravest Hazmat unit mitigating diesel fuel leak from truck that is partially beneath bridge. At least 1 other vehicle was struck by debris. Collapse blocks both directions. pic.twitter.com/wILXGs1zWe