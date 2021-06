Os cidadãos que têm 35 anos já podem a partir desta quarta-feira proceder ao autoagendamento da vacina contra a covid-19 no site da Direção-Geral da Saúde.

O autoagendamento fica disponível para maiores de 35 anos dois dias depois de a task-force recuar, esta segunda-feira, e avançar apenas com a possibilidade para as pessoas com mais de 37 anos.

A ministra da Saúde, Marta Temido, explicou que esta mudança estava relacionada com a “gestão” do processo de autoagendamento.

Espera-se que a próxima faixa etária a preencher o autoagendamento da vacina salte logo para os maiores de 18 anos. Segundo o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, a vacinação a partir desta idade irá começar dentro de duas semanas.

“A nossa estimativa é começar a vacinar pessoas com 20 anos a 4 de julho. Quando digo 20 anos é dos 18 até aos 30 anos. Dentro de duas semanas vamos ter todas as faixas etárias em processo de vacinação”, disse o vice-almirante, esta quarta-feira, no Parlamento.