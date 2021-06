As autoridades espanholas apreenderam uma tonelada de cocaína num veleiro, perto dos Açores.

A operação conjunta da Polícia Nacional e da Autoridade Tributária espanholas, que contou também com a colaboração da Agência Nacional de Crime britânica, decorreu no passado dia 13 de junho, depois de o veleiro, de nome 'Windwhisper', ser intercetado por agentes de segurança das fronteiras da polícia da Costa del Sol.

Além da apreensão da droga, foram ainda detidos os três tripulantes. Através desta operação foi possível desmantelar uma organização internacional, com sede em Cádis. A rede utilizava uma empresa de venda e aluguer de barcos para introduzir grandes quantidades de drogas no sul de Espanha. Além dos tripulantes, foram detidas mais quatro pessoas pertencentes à organização.

De acordo com as autoridades, a maior parte dos detidos é do Reino Unido e há alguns membros da rede oriundos de Espanha e Marrocos.

Entre os detidos está o líder da organização, que é um antigo membro da Marinha Real britânica.

A rede funcionava há cerca de 14 anos e dedicava-se ao tráfico de haxixe. No entanto, face à pressão policial, começou a traficar cocaína na costa de Gibraltar e na Costa del Sol.