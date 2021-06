Dois homens com cerca de 50 anos foram resgatados, na noite de terça-feira, após terem ficado presos em cima de uma rocha, devido à subida da maré, na praia da Amorosa, em Viana do Castelo.

O Comando-local da Polícia Marítima de Viana do Castelo recebeu o alerta perto das 20h30, quando os familiares chegaram a terra, indica um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, esta quarta-feira.

Os homens estavam à captura de polvo em cima da rocha e não se aperceberam do nível da subida da maré, ficando encurralados.

Os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, com o apoio dos elementos da Estação Salva-vidas, resgataram os homens com um cabo. Um dos resgatados foi encaminhado para uma unidade hospitalar por precaução, aponta o comunicado.