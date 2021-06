Um menino de dois anos, que estava desaparecido em Mugello, Itália, desde segunda-feira, foi encontrado na manhã desta quarta-feira com vida, a três quilómetros de casa.

Segundo o Corriere della Sera, Nicola Tanturli foi encontrado por Giuseppe Di Tommaso, jornalista do Rai 1, canal televisivo italiano, que ouviu a voz da criança numa zona de mato. As autoridades viriam a encontra-lo numa ravina, de 25 metros de altura, e a colocá-lo em segurança.

De acordo com as autoridades de Florença, a criança estava a cerca de três quilómetros de casa, que fica situada numa zona florestal, e encontra-se bem, tendo sido transportada para o hospital e sujeita a exames.

O alerta para o desaparecimento tinha sido dado à meia-noite de segunda-feira. Os pais deitaram o menino pelas 21h00, mas mais tarde não o encontraram no quarto. A criança estaria habituada a circular por aquela zona à vontade.

Note-se que a história lembra o caso de Noah, recentemente vivido em Portugal. O menino de dois anos e meio esteve desaparecido em Proença-a-Velha mais de um dia e foi encontrado com vida.

Little #NicolaTanturli has been found alive and well after going missing in the Tuscan wilderness on Monday night. 🙏 https://t.co/RiiaMU86kd #mugello pic.twitter.com/amuO4kaaaz