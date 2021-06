O endividamento das famílias, empresas e Estado recuou 250 milhões de euros em abril face ao mês anterior, para 752 929 milhões, mas superou o valor homólogo em mais de 20 mil milhões de euros. Os dados foram revelados pelo Banco de Portugal (BdP). Já o endividamento do setor não financeiro situou-se em 752 929 milhões de euros, dos quais cerca de 343.900 milhões de euros respeitavam ao setor público e 409 mil milhões de euros ao setor privado.

De acordo com o banco central, o recuo de 250 milhões de euros face a março resultou da descida de 2400 milhões de euros do endividamento do setor público, que foi “parcialmente compensada” pelo aumento de 2100 milhões de euros do endividamento do setor privado. Por seu lado, a redução do endividamento do setor público “resultou, sobretudo, dos decréscimos registados no endividamento face ao exterior (2200 milhões de euros) e no endividamento junto do setor financeiro (300 milhões de euros).

Segundo o BdP, “no setor privado, observou-se o incremento do endividamento das empresas privadas em 1700 milhões de euros, explicado principalmente pelo financiamento obtido face ao exterior (1800 milhões de euros)”, enquanto o endividamento dos particulares aumentou 400 milhões de euros, “refletindo o financiamento obtido junto do setor financeiro”.

Financiamento do Estado

A entidade liderada por Mário Centeno revelou ainda que o financiamento das administrações públicas foi de 7100 milhões de euros nos primeiros quatro meses de 2021, valor que compara com 2100 milhões de euros em igual período de 2020. Em contrapartida, o financiamento das administrações públicas junto de outros residentes foi negativo em 1600 milhões de euros.

O financiamento através de títulos foi de três mil milhões de euros e os de empréstimos líquidos de depósitos rondou os 4200 milhões de euros.

O financiamento das administrações públicas é uma estatística mensal que mede as necessidades de financiamento líquidas do setor, isto é, as variações de passivos em títulos e empréstimos deduzidos da variação dos ativos em depósitos e títulos de dívida.

Remessas caem

As remessas dos emigrantes caíram 0,47%, descendo de 281,4 milhões de euros, em abril de 2020, para 280,12 milhões, em abril deste ano, enquanto os imigrantes enviaram 39,9 milhões, uma subida de 24,3%. De acordo com os dados do Banco de Portugal, as remessas dos portugueses diminuíram 0,47%, descendo de 281,4 milhões de euros, em abril de 2020, para 280,12 milhões, em abril deste ano.

Quanto aos estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram 39,9 milhões de euros, o que representa uma subida de 24,3% face aos 32,1 milhões de euros enviados em abril do ano passado. No que diz respeito à lusofonia, a principal nota de destaque nos dados do Banco de Portugal é a subida do valor enviado pelos trabalhadores lusófonos em Portugal, que subiu mais de 50%, voltando aos valores registados antes da pandemia.