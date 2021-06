A ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou, esta quarta-feira, que existem 24 casos confirmados da variante Delta Plus em Portugal. Sublinhe-se que esta não é uma nova variante, mas sim uma mutação da variante Delta do SARS-Cov-2 e que inicialmente chegou a ser denominada de mutação nepalesa.

“Sabemos desde há muito tempo que, enquanto não tivermos conseguido superar esta pandemia de uma forma total, estaremos expostos às mutações e às novas variantes”, indicou a governante. “E portanto, temos de manter sempre a mesma prudência de manutenção de medidas não farmacológicas de proteção individual, porque isso é a melhor forma de nos protegermos neste contexto de extraordinária incerteza”, defendeu.

Recorde-se que esta terça-feira, a Índia anunciou a existência de uma mutação da variante Delta mais “forte” e mais “transmissível” – a Delta Plus. Contudo, a Delta Plus não é uma novidade, nomeadamente em Portugal, uma vez que o facto de esta variante ter sido detetada no país foi mesmo uma das justificações usadas por Inglaterra para retirar Portugal da lista verde de viagens turísticas.

A variante Delta, que já foi detetada em mais de 90 países, e que teve origem na índia, é a variante do SARS-CoV-2 que está já a dominar 60% dos novos casos de covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo. Contudo, a sua mutação, representa uma percentagem muito mais pequena de casos.