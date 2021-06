Budapeste - Já o vi adormecido, às sacudidelas, como não encontrasse a posição certa ou fizesse um esforço para descobrir no mundo um lugar para se encaixar. Na Rua Thaly Kälmän têm morada fixa, pelo que posso ver quando a percorro, pelo menos três sem-abrigo. Mas há um especial. Gostava de lhe saber o nome mas, ainda ontem, quando passei pelo seu canto entalado na ombreira de uma porta, a sua cama estava vazia.

Passava largamente da meia-noite, os estabelecimentos estavam fechados, talvez saísse em passeio para, no meio de tanta solidão, sentir que Budapeste lhe pertencia outra vez. O meu querido amigo José Plácido teria uma boa frase para utilizar neste momento: “Restos de uma antiga opulência!”.

Fico a observar-lhe a cama, bem feita, a colcha por cima, orgulhosamente esticada e deixando que nos entrem pelos olhos as armas da velha Hungria: a Cruz Patriarcal, branca, de duas travessas, no fundo vermelho vivo; a faixa dos Arpáds, dinastia reinante do vellho principado húngaro, com as suas riscas de carmim e nove leões a dourado; a coroa, encimada por uma cruz torta e pousada no escudo das riscas vermelhas e brancas à direita, e a cruz do rei Béla III sobre o verde das colinas. A colcha é magnífica. De seda talvez, se a sujidade não escondesse mais pormenores. Olho em redor à procura do seu proprietário, mas não há na rua sequer um cão vadio. Está um calor bruto. Como dizia Prosper Merimée, estará certamente instalado na sua ausência. Pode ser que tenha sido príncipe ou grão-duque. Ou apenas um cavalheiro com conhecimentos na corte do império. Agora dorme na rua Thaly Kälmän, que foi poeta e político, e que escreveu um livro com o título: Não Magoem os Húngaros! Quem sabe se é essa frase que o mantém aqui preso, embora não consiga vê-lo. Não espero. Calculo que, caminhe por onde caminhar, pense para consigo: se não me deix am sonhar, como posso eu dormir?