Durante quase três anos, foi coordenador da reforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS) na Área dos Cuidados Continuados Integrados, rede que tem “como objetivo a prestação de cuidados de saúde e de apoio social de forma continuada e integrada a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em situação de dependência”, como explica o site do SNS. Antes, havia desempenhado o cargo de consultor para a área das políticas públicas sobre saúde e envelhecimento da Direção Geral da Saúde. Depois, teve a seu cargo a Coordenação Estratégica do Projeto SNS+ Proximidade.

Licenciado, mestre e doutor em Enfermagem, aos 60 anos Manuel Lopes dedica-se ao papel de diretor da Escola Superior de Enfermagem de S. João de Deus da Universidade de Évora. No entanto, como coordenador do Observatório AlenRiscos, pretende traçar um retrato dos comportamentos aditivos dos estudantes dos 7.º, 8.º e 9.º anos da região do Alentejo.

No país em que 13,5% dos adolescentes já fumaram uma vez, 30,8% consomem álcool, 20,3% cheiram colas, vernizes e solventes e 2,5% consumiram marijuana, haxixe ou erva, o docente destaca que “neste momento, o elemento mais grave é a idade precoce em que os consumos começam”. Juntamente com a equipa que lidera, Manuel Lopes almeja alargar o estudo aos ensinos secundário e superior, pretendendo entender se os comportamentos aditivos se mantêm ou se, por outro lado, se iniciam mais tarde.

Como surgiu a ideia de criar o observatório AlenRiscos?

Foi criado em 2015. Tenho um longo historial de observatórios porque fui membro e coordenador do Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS), ou seja, aquele que, todos os anos, produz o “Relatório de Primavera”, que tem como objetivo primordial dar a possibilidade, a todos aqueles que podem influenciar a saúde em Portugal, de uma análise precisa, periódica e independente da evolução do sistema de saúde português e dos fatores que a determinam. No entanto, interrompi essas funções quando desempenhei o cargo de Coordenador da Reforma do Serviço Nacional de Saúde na Área dos Cuidados Continuados Integrados, mas regressei e, hoje, apresentamos um relatório especial. Tenho a convicção científica de que os observatórios têm um papel muito importante na sociedade. E, por isso, parte da minha atividade é dedicada à colaboração com os mesmos. Podem ser de múltiplas naturezas. Por exemplo, o OPSS trabalha com dados secundários: não fazemos investigação primária, utilizamos dados que já foram apurados para proceder à análise das políticas de saúde a partir dessa base empírica. Contudo, o AlenRiscos é de outro cariz: colocamos, no terreno, uma estrutura de investigação que permite uma recolha sistemática de dados que nos dá uma perspetiva longitudinal da evolução do fenómeno dos comportamentos aditivos. Além dos dados serem primários, disponibilizamo-los às entidades envolvidas e ao público em geral.

Como se desenvolve esse processo?

O nosso grupo de investigadores faz análise estatística mais diferenciada que vai publicando. Unimos vários tipos de instituições – a academia, a Direção Geral de Educação, os agrupamentos escolares de toda a região do Alentejo e toda a estrutura da saúde que intervém nos consumos nocivos. Esta última passa pelos Centros de Respostas Integradas (CRI). Recolhemos os dados e automaticamente fornecemos os mesmos às entidades competentes, pois caracterizam não apenas um concelho, mas sim um agrupamento escolar em concreto. Quando as mesmas querem agir, já sabem que ali existem 15, 20, 25 pessoas que começaram a consumir aos 12 anos e não aos 15, por exemplo, e que escolheram o álcool e não outra substância. Esta é a grande vantagem e também, anualmente, em todos os 7.º e 9.º anos de escolaridade, repetimos esta investigação.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.