A produção de abacates tem vindo a conquistar o Algarve. E as contas são simples: os atuais 1833 hectares (ha) da cultura de abacates vão gerar 40 milhões de euros anuais para a região de VAB (Valor Acrescentado Bruto). E, mesmo sem todos os pomares “estarem no chamado ano cruzeiro de produtividade, essa contribuição é já de 20 milhões de euros para a economia anual da região”. Esta é uma das conclusões do estudo intitulado “A Importância da Cultura do Abacate na Região do Algarve”, realizado pela Agro.Ges, uma consultora especializada em estudos agrícolas. Os municípios de Silves, Tavira e Faro são responsáveis pela maioria (68%) desta área de produção.

Ainda assim, a alfarrobeira continua a representar a maior área plantada na região (13 584 hectares), seguida dos citrinos (13269), do olival (9409), de outros frutos secos (7524) e da amendoeira (5004).

Apesar das críticas em relação ao uso de água, o mesmo estudo revela que a água utilizada por esta cultura é, em média, 6500 m3/ha por ano, o que é semelhante à média das culturas dominantes e indica que, em alguns casos, conta ainda menos. E os 1833 hectares de abacateiros do Algarve representam 1,8% da superfície agrícola utilizada da região e 3,2% da área de culturas permanentes do Algarve. “Números que mostram bem que se há um problema de escassez de água no Algarve, dificilmente esse problema pode ter origem na cultura dos abacates”, garante o documento.

