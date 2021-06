O Brasil ultrapassou, esta terça-feira, os 18 milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia, depois de ter registado 87.822 novas infeções.

No total, 18.054.653 pessoas já testaram positivo ao vírus SARS-CoV-2, dos quais 504.717 não resistiram. Só nas últimas 24 horas morreram 2.131.

O estado de São Paulo é o mais afetado com mais de 3,6 milhões de casos e 123 mil vítimas mortais. Segue-se Minas Gerais, com 1,7 milhões de casos e 44 mil mortes, e o Paraná com 1,2 milhões de casos e 30 mil óbitos.