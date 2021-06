Há 306 surtos ativos de covid-19 em Portugal continental, afirmou, esta terça-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS). A 14 de junho este número era de 241. Apesar do aumento, a autoridade de saúde sublinha que estes dados “contrastam drasticamente” com os de fevereiro, quando chegaram a existir mais 900 surtos ativos.

Entre o total de surtos, há dois em instituições de saúde, seis em lares – cinco dos quais em Lisboa e Vale do Tejo – e 136 em estabelecimentos de ensino, segundo indicam dados avançados à agência Lusa.

A maioria dos surtos ativos concentra-se na região de Lisboa e Vale do Tejo: 203, um aumento de 35 face à semana passada. Segue-se o Norte com 49 surtos, mais 19. No Algarve registaram-se 26 surtos ativos (mais três) e no Alentejo 16 (mais três). A região Centro regista o menor número de surtos ativos, com 12 surtos identificados, mais cinco do que na última atualização.