46% da população em Portugal – 4.688.551 pessoas – já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 e 29% - 2.947.718 – já está completamente imunizada contra a doença, segundo o relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta terça-feira divulgado.

Na última semana, foram administradas 338.623 primeiras doses da vacina e 381.498 segundas doses, mantendo-se a tendência de mais segundas doses inoculadas.

Desde o início do processo de vacinação em Portugal, a 27 de dezembro de 2020, o país já recebeu 8.604.606 doses e utilizou 7.566.600, havendo assim mais de um milhão de doses armazenadas por distribuir.

Em relação à vacinação por faixas etárias, a dos acima de 80 anos é a que tem mais pessoas vacinadas: 98% já tomaram a primeira dose e 93% já está totalmente imunizada.

Segue-se a faixa dos 65 aos 79 anos com 96% da população vacinada com a primeira dose e 59% com ambas.

Quase três terços (73%) das pessoas com idades entre os 50 e os 64 anos também já foram inoculadas com a primeira dose e 43% com a segunda. Segue-se a faixa dos 25 aos 49 anos, com 26% da população com uma dose e 12% com duas.

Por fim, a faixa etária dos 18 aos 24 anos, conta já com 6% das pessoas vacinadas com uma dose e 4% com ambas.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que mais vacinou durante a semana passada: 264.902 doses. No total, 45% da população já recebeu uma dose e 24% duas. Segue-se o Norte, com 253.050 doses administradas numa semana, o que se traduz em 43% da sua população vacinada com uma dose e 31% com a vacinação completa.

O Centro administrou mais 116.978 doses e tem 51% da sua população vacinada com uma dose e 33% totalmente imunizada. Já o Alentejo vacinou mais 29.114 pessoas e é a região com a maior percentagem de pessoas vacinadas com uma dose: 52%. No que diz respeito a segundas doses, o valor baixa para 34%.

O Algarve administrou mais 28.590 doses, sendo que 42% da população já recebeu a primeira dose e 27% está totalmente imunizada.

Nos Açores há mais 15.200 pessoas vacinadas, sendo que 44% dos habitantes já foram inoculados com uma dose e 27% com as duas. Já na Madeira foram administradas 11.596 doses e 43% da população está vacinada com uma dose e 33% totalmente imunizada.