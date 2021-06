O Governo de Teerão classificou hoje as críticas dos Estados Unidos sobre as presidenciais de sexta-feira como "um exemplo de ingerências" nos assuntos internos do Irão.

"Ouvimos esses comentários durante anos. Esses comentários são um exemplo de ingerência nos assuntos internos do Irão. Condenamos os comentários", disse o porta-voz do Governo iraniano, Ali Rabii.

O ultraconservador Ebrahim Raissi venceu as eleições presidenciais do Irão na passada sexta-feira.

De acordo com o mesmo porta-voz, as eleições foram uma "visível demonstração de democracia" e Washington não está em condições de comentar o processo eleitoral iraniano.

"Toda a gente sabe que nos Estados Unidos a chamada democracia é defeituosa", acrescentou.

Raissi reagia às declarações do porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, que na segunda-feira disse que o processo eleitoral iraniano foi "pré-fabricado" e que "não foi livre nem justo".

"Aos iranianos foi-lhes negado o direito de eleger os próprios líderes", disse Price, acrescentando que o presidente eleito do Irão "vai ser o responsável pelas graves violações de Direitos Humanos no seu futuro mandato".

Raissi é atualmente chefe da Autoridade Judicial do Irão e toma posse como Presidente em agosto.

O candidato ultraconservador venceu as presidenciais com 61,9% dos votos.

O Presidente eleito do Irão já disse, em conferência de imprensa que não tem vontade de se encontrar com o Presidente dos Estados Unidos, tendo rejeitado acusações sobre violações de Direitos Humanos.

Na primeira conferência de imprensa após as presidenciais, Ebrahim Raissi afirmou na segunda-feira que é um "defensor dos Direitos Humanos" quando questionado sobre o envolvimento nos fuzilamentos de 1988 após o final da guerra contra o Iraque.

Os Estados Unidos e várias organizações não-governamentais ocidentais acusam o novo Presidente do Irão de ter sido responsável por torturas e execuções sumárias.