Os talibãs controlaram o principal posto de fronteira com o Tajiquistão, no norte do Afeganistão, bem como os distritos que conduzem à capital do nordeste, Kunduz, informaram hoje autoridades locais.

Dois membros do Conselho Provincial afegão, Amruddin Wali e Khaliddin Hakmi, confirmaram "a captura do ponto de passagem Shir Khan" que liga o Afeganistão ao resto da Ásia Central, 50 quilómetros a norte de Kunduz.

De acordo com Hakmi, os talibãs capturaram Shir Khan e todos os outros postos de fronteira, após uma hora de combates.

"Os talibãs começaram a atacar na noite passada e pela manhã já estavam por toda a parte. Eram centenas", disse um oficial do exército afegão, que não quis ser identificado, acrescentando que a ofensiva do movimento rebelde obrigou o exército a retirar-se para o Tajiquistão.

Os talibãs têm intensificado as suas ofensivas no terreno desde o início da retirada das forças norte-americanas, em maio, processo que deve ficar concluído até 11 de setembro, de acordo com instruções anunciadas pelo Presidente dos EUA, Joe Biden.

Na segunda-feira, o Pentágono deu a entender que as operações, que estão a desenrolar-se com rapidez, podem ser desaceleradas intencionalmente, de forma a lidar com os repetidos ataques talibãs, antes da retirada total de tropas.