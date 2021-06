Mais uma baixa: o festival Vodafone Paredes de Coura anunciou, esta terça-feira, que irá adiar a edição de 2021 para o próximo ano. Os bilhetes adquiridos para esta edição, bem como para a de 2020, serão válidos para 2022.

“O nosso maior medo tornou-se realidade. Pela segunda vez somos obrigados a parar. Não haverá Vodafone Paredes de Coura este ano. Todas as incertezas e constantes alterações nos procedimentos do regresso dos espetáculos ao vivo levam-nos a admitir com muita mágoa que esta é a decisão mais sensata a tomar”, começa por anunciar a organização do festival, num comunicado partilhado nas redes sociais.

"Estes últimos meses foram passados numa constante dedicação à procura de uma ideia que tornasse possível a celebração desta edição do Vodafone Paredes de Coura. Foram elaborados planos alternativos, soluções invulgares, rotas improvisadas que infelizmente não podemos colocar em prática", acrescenta.

A próxima edição do festival minhoto já tem data marcada: entre 17 e 22 de agosto de 2022. Os bilhetes das edições de 2020 e 2021 serão válidos para o próximo ano, mas poderá ser possível solicitar o reembolso entre 18 e 6 de setembro deste ano.