A GNR deteve, esta segunda-feira, uma mulher, de 36 anos, por violência doméstica, no concelho de Albufeira.

A força de segurança explica em comunicado, esta terça-feira, que no seguimento de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que a suspeita ameaçava de morte e agredia fisicamente a vítima, o companheiro, de 36 anos, “provocando-lhe medo e inquietação”.

“A detida, com recurso a uma tesoura, e com o intuito de atentar contra a integridade física da vítima, infligiu-lhe vários golpes em partes vitais do corpo”, revela a GNR.

Após diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção.

A detida será presente a primeiro interrogatório hoje, dia 22 de junho, no Tribunal Judicial de Portimão, para aplicação de medidas de coação.