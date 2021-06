Primeira Liga: Boavista e Arouca aprovados, Cova da Piedade vê inscrição recusada

Estão resolvidas as dúvidas sobre quem ficaria na Primeira Liga, com a aceitação das inscrições do Boavista e do Arouca. O Cova da Piedade, no entanto, entregou os documentos com atraso, e o seu lugar poderá ser ocupado pelo Vilafranquense.