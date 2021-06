MUNIQUE - Nevava muito, uma das vezes que estive em Munique, confesso não me recordar em que ano foi. Estávamos em Janeiro, isso é certo, coube-me, como era prática n’A Bola, ir buscar a casa o Prémio Vítor Santos, que o jornal destinava às grandes figuras internaconais, e trazê-lo para Lisboa. Nessa altura não conhecia Franzi, como lhe chamam os mais próximos, mas o meu camarada do Bild, Manfred Munschraf, um bom companheiro, disse-me, numa conversa que tivemos entretanto, que ele era, absolutamente, um “Junge von nebenan”, isto é, “Um Rapaz da Porta ao Lado”, no sentido de ser, como nós gostamos de dizer, aí nesse país que o mar não quer, um gajo porreiro. Anna, a responsável pelas Relações Públicas do Bayern de Munique encarrregou-se de me levar até ao velho Estádio Olímpico. Vi ao lado do Kaiser o golo mais rápido de todos os tempos da Bundesliga, logo aos 20 segundos de um Bayern-Hamburgo, e ficámos a dar à taramela na sua sala do estádio, adiantando a entrevista que tinha para lhe fazer. Depois, no dia seguinte, viajámos lado a lado no avião, troca de palvras já mais soltas, mais de Rapaz da Porta ao Lado (embora ele seja um senhor em tudo), uma ou outra “schweinerein”, isto é, o calão, o dichote brejeiro, mas nada de “latrinnenparolen” que é a expressão para dizer palavrão mais extraordinária de todas as línguas. Todos recordam Beckenbauer de ombro deslocado, braço amarrado ao corpo, jogando como nada se passasse na meia-final do Mundial de 1970, no México. Todos os que gostam de futebol têm num lugar qualquer da sua memória, uma imagem de Franzi. Até o ver descer do avião, na minha frente, já o olhava como O Rapaz da Porta ao Lado, mas depois lembrei-me de uma velha frase de Brian Clough, antigo treinador do Nottingham Forest, e percebi que tinha razão: “I once saw Franz Beckenbauer enter a restaurant and he did it the same way he played football: with class and authority”. Mas, decididamente, não quis vê-lo como O Rapaz do Restaurante do Lado...

