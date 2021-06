Os bairros do centro da cidade, As zonas históricas são, muitas vezes, ponto de atração Uma zona muito conhecida pelo turismo mas não só. Situa-se nas margens É um bairro que conta com apartamentos espaçosos Não é preciso falar da vista nem Viver no centro da capital não está ao alcance da carteira de qualquer um. Mas se falarmos de bairros históricos como o Chiado, Santo António, Misericórdia ou Estrela os preços disparam. Os números não mentem: segundo dados das operações da Engel & Völkers de 2020, o Chiado é o bairro de Lisboa mais valorizado, apresentando um preço médio de 10 mil euros por metro quadrado. Além de ser a mais valorizada, esta zona é também a mais procurada para habitação. Logo de seguida mas com preços bem mais “acessíveis”, estão os bairros de Santo António (5395 euros por metro quadrado), Misericórdia (5058 euros por metro quadrado) e Estrela (4347 euros por metro quadrado).

Nos bairros mais caros de Lisboa, diz a Engel & Völkers, o preço médio dos imóveis é de 900 mil euros. Um valor ao alcance de poucos? Sem dúvida, mas atualmente a E&V tem para venda mais de 150 imóveis nestes bairros.

“Apesar de nos últimos cinco anos a capital portuguesa ter sido consecutivamente galardoada com prémios de turismo, colocando Lisboa como um dos destinos preferidos pelos estrangeiros, 65% dos investimentos em Lisboa ainda são de clientes portugueses”, diz a empresa.

