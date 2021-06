Tranquilo, silencioso, reservado, um pouco tímido também, Ricardo Carvalho nunca gostou de falar para a imprensa. Tem cuidado nas palavras e no discurso, detesta ser mal interpretado. Mas tem sempre algo de diferente para dizer. Pela estima que tenho por ele, falo-lhe menos do que devia ao longo de um ano. Mas isso não faz que a gente se esqueça das conversas que tivemos, sobretudo uma que pelos vistos o marcou após termos perdido o primeiro jogo com a Grécia, no Porto, no Euro-2004. E o tempo passou, entretanto. Sempre com pressa. Ricardo perdeu com a França, em 2006 (penalti cometido por ele sobre Thierry Henry e que nunca negou), ganhou em 2016. Esteve no Mónaco, Foi adjunto de Villas-Boas no Marselha. A França já faz parte dele. Por isso, nada como trazê-lo, agora, de novo, às páginas do jornais. Vem a tempo. Vem a calhar...

Só tu e o Ronaldo estiveram em duas finais de Europeus: 2004 e 2016. Que significa isso para ti?

Primeiro é o cumprir de um sonho: jogar pela Selecção Portuguesa e ganhar uma grande competição. 2004 foi fantástico, um ambiente muito bonito à nossa volta, mas não vencemos. Uma oportunidade única desperdiçada. Andei anos a sofrer por dentro com isso. Pensei que não voltaria a ter a mesma chance. Felizmente tive. E vencemos! Podes ter a certeza de que trocava todos os outros títulos da carreira por esse de 2016!

Que sentes quando pensas na final de 2004?

Tínhamos uma ilusão enorme e não vencemos. Uma equipa que misturava alguns mais antigos, como o Figo, o Rui Costa ou o Fernando Couto, e outros mais jovens como eu, o Ronaldo, o Jorge Andrade, o Deco, etc. À distância, penso com tristeza que essa geração dos mais velhos, pela categoria que tinha, devia ter ganho algo como nós. Mereciam-no. Na altura pensei: sou novo ainda, vou ganhar uma prova como o Europeu, mais tarde ou mais cedo. Depois os anos passaram e isso não aconteceu. Não conseguíamos essa vitória. E dei por mim a pensar que, se calhar, tinha perdido de vez, em 2004, a minha grande oportunidade.

