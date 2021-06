Os regimes comunistas e os direitos dos trabalhadores

Começaram ontem as Jornadas Parlamentares do Partido Comunista Português (PCP) e Jerónimo de Sousa prometeu (ou ameaçou) que ia desafiar o PS a alargar as 35 horas semanais ao setor privado e a aumentar o período de férias para 25 dias. Compreende-se que o PCP não tenha hoje muitas bandeiras além da “defesa dos trabalhadores”. Mesmo assim, parece um momento especialmente desajustado para fazer essa proposta, quando a economia está por um fio. Já ficou bem claro que a redução de 40 para 35 horas semanais na Função Pública acarretou consequências muito nefastas, com custos de milhões e milhões para o Estado, ou seja, para os contribuintes. Ora, alargá-la ao setor privado e ainda por cima juntar-lhe o aumento de dias de férias, tendo em conta o momento que o país atravessa, parece uma receita certa para o desastre. Mais: alguém iria compensar as empresas, que veriam o custo da hora de trabalho dos seus funcionários aumentar mais de 10%? Ou parte-se do princípio de que todos os trabalhadores são explorados pelos patrões e que, portanto, a medida se limitaria a diminuir a injustiça? Toda a gente sabe que o Partido Comunista Português está desde as suas origens ligado ao movimento operário e que continua hoje a confundir-se com os sindicatos. A “valorização dos trabalhadores” é uma espécie de mantra que repete à saciedade. Mas, curiosamente, os únicos regimes comunistas que conhecemos – e que o PCP não renega – exploraram desalmadamente os trabalhadores. Leiam-se, a título de exemplo, os relatos tenebrosos de Varlam Chalamov sobre a construção do canal do Mar Branco na antiga União Soviética, entre 1931 e 1933, onde a taxa de mortalidade – entre os “inimigos de classe”, claro – atingiu 8,7%. Serão águas passadas? Nada disso, em tempos mais recentes temos relatos de condições de trabalho sub-humanas nas fábricas chinesas, com operários que mal veem a luz do dia. Os exemplos de condições laborais que nos chegam de países comunistas não são, pois, propriamente animadores. Pelo que fica a dúvida se a proposta das 35h e dos 25 dias de férias é realmente em defesa dos trabalhadores ou uma punição para os patrões.