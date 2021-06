O autoagendamento da vacina contra a covid-19 para pessoas com mais de 37 anos já se encontra disponível no site da Direção-Geral da Saúde.

Ao contrário do que anunciou, a task force decidiu recuar e avançar com o autoagendamento para maiores de 37 em vezes de 35 anos, como estava previsto.

Uma fonte da task force, liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, explicou ao Nascer do SOL, que se optou por estratificar a população, como sucedeu com a faixa etária dos 45 para o 43 anos e dos 43 para os 40.

Marta Temido explicou, esta segunda-feira, que esta mudança está relacionada com a “gestão” do próprio processo.

“Todos temos reparado que quando abre a vacinação para determinada faixa etária, automaticamente, as pessoas correm ao autogendamento e gera-se algum fenómeno de espera", disse, explicando que se a opção for aberta “ao longo da mesma semana” em vez de ser disponibilizada para todo o grupo ao mesmo tempo é possível “gerir melhor as respostas”.

A abertura do autoagendamento da vacina para maiores de 3 anos começa a menos de uma semana depois de, em 15 de junho, ter sido iniciado o serviço para a população com mais de 40 anos.

Clique aqui para aceder ao site