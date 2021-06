A Câmara Municipal de Lisboa anunciou, esta segunda-feira, que irá disponibilizar testes à covid-19 ilimitados a residentes e não residentes. O ‘Plano Municipal de Testagem de Lisboa’ está em funcionamento em 110 farmácias aderentes do município.

Para além das farmácias, a autarquia já revelou, em comunicado, os 17 pontos móveis de testagem que irão reforçar determinados locais da capital a partir desta semana.

Veja aqui os locais e os respetivos horários:

21 de junho

-Gare do Oriente (frente C.C. Vasco da Gama) - 8h às 11h

-Largo do Intendente - 17h às 20h

22 de junho

-Estação de Sete Rios - 8h às 11h

-Mercado da Ajuda - 9h às 13h

-Mercado de Benfica - 9h às 13h

-Mercado da Ribeira - 9h às 13h

-Mercado de Campo de Ourique - 9h às 13h

-Alameda Dom Afonso Henriques (junto ao IST) - 17h às 20h

23 de junho

-Estação de Entrecampos (esquina Rua Eduardo Neves com Avenida da República) - 8h às 11h

-Martim Moniz - 17h às 20h

24 de junho

-Terminal do Campo Grande - 8h às 11h

-Largo de São Domingos - 17h às 20h

25 de junho

-Gare do Oriente (frente C.C. Vasco da Gama) - 8h às 11h

-Jardim Arco do Cego - 17h às 20h

26 de junho

-Jardim da Parada - Campo de Ourique - 10h às 13h

-Jardim do Campo Grande (Centro Académico do Caleidoscópio - AAUL) - 17h às 20h

-Praça Marques do Pombal (em frente à Av. Duque de Loulé) - 17h às 20h