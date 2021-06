O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste considerou Adelino Caldeira, administrador da SAD do FC Porto, culpado da agressão a Nuno Lobo, presidente da Associação de Futebol de Lisboa (AFL), e condenou-o ao pagamento de uma multa, avança o Nascer do SOL . Já o responsável da AFL foi absolvido do crime de difamação de que tinha sido acusado pelos azuis e brancos.

Os factos remontam a 2013, quando Nuno Lobo acusou Adelino Caldeira de o agredir no final de um jogo da I Liga entre o Estoril e o FC Porto, que acabou empatado a dois golos. Face às acusações, o FC Porto acusou Nuno Lobo de mentir e decidiu processá-lo judicialmente, por difamação.