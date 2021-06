1. Adriene Mishler

Rosto da marca Yoga With Adriene, Adriene Mishler tem 36 anos e mais de nove milhões de subscritores no YouTube. Além de desafios de aulas de yoga para 30 dias e aulas soltas, mais ou menos avançadas, tem uma abordagem descontraída, muitas vezes na companhia do cão benji.

2. Boho Beautiful Yoga

Os canadianos Juliana Spicoluk e Mark Spicoluk são as caras desta página e publicam pequenas aulas quase diariamente, ora dadas por ela, ora por ele.

3. Breathe and Flow

Bre e Flo são outro casal de instrutores que tem vindo a ganhar seguidores nas redes sociais. Há diferentes sessões, algumas mais avançadas.

4. Cosmic Kids Yoga

O projeto nasceu em 2012 pela mão de Jamie Amor, a instrutora, e Martin Amor, que produz os conteúdos. A ideia era tornar as aulas estimulantes para crianças. Cada sessão adapta desenhos animados, aventuras e imaginário infantil às posições mais clássicas do ioga. As fadas fazem ioga? Claro que sim. Mas os bonecos do Minecraft também. Ioga da Frozen? Não podia faltar.