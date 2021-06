O presidente do Tribunal de Contas (TdC), José Tavares, garantiu esta segunda-feira que o organismo vai estar “atento à boa execução” do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português, que foi aprovado no passado dia 16.

“Vamos estar atentos à boa execução do PRR, sempre com um pedagógico tendo em vista a aplicação dos fundos aos fins a que se destinam, e efetivando responsabilidades se for caso disso”, prometeu o responsável que falava na conferência “Fundos Europeus: Gestão, Controlo e Responsabilidade”, organizada pelo TdC e que se realiza esta segunda-feira e terça-feira.

O presidente do Tribunal de Contas defende que o organismo tem um papel importante na prevenção dos “riscos de fraude e corrupção, na qualidade da organização, no planeamento rigoroso, bem como na eficiência da gestão” das verbas disponibilizadas.