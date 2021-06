A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 210 infrações referentes às restrições de circulação na Área Metropolitana de Lisboa (AML) durante o fim de semana, devido à pandemia de covid-19.

“Durante esta operação, foram detetadas 210 situações de incumprimento sem justificação legal para sair ou entrar da Área Metropolitana de Lisboa, tendo em ato contínuo pedida continuação da deslocação para o seu destino”, revelou o capitão João Gaspar à Rádio Renascença.

Segundo o capitão, “a grande maioria [da população] estava ciente das regras em vigor” e a “operação decorreu de forma tranquila e com a colaboração de toda a população portuguesa”.

A circulação de e para a AML esteve proibida entre as 15h de sexta-feira e as 6h desta segunda-feira, como medida para combater a propagação do vírus SARS-CoV-2.