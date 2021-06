Para António Costa não há dúvidas: Portugal tem um historial de bom aproveitamento dos fundos europeus, com elevado impacto económico e baixos níveis de fraude e de irregularidades, e criticou a atitude de autoflagelação neste domínio.

Estas posições foram transmitidas pelo primeiro-ministro na sessão de abertura de uma conferência sobre fundos europeus, na Culturgest, em Lisboa, na sequência de intervenções do presidente do Tribunal de Contas (TdC), conselheiro José Tavares, e do presidente de TdC europeu, Klaus Heine Lenhe.

"Temos um historial de que nos devemos orgulhar e não ser motivo de flagelação relativamente à utilização dos fundos". E acrescentou: "Não é assim que a Europa nos vê. Não há nenhuma razão para nos vermos de uma forma distinta".