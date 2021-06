Depois da publicação destas histórias, o que pode mudar em relação à visão que temos de algumas personagens envolvidas no livro, como Soares, Cunhal ou Vasco Gonçalves?

Acho que seria uma soberba da minha parte achar que este livro poderá influenciar o que quer que seja, mesmo em relação àquilo que é a perceção e compreensão de alguns momentos da história ou do caráter de alguns personagens. Mas tenho a pretensão de achar que o livro pode ficar, e isso já é uma ambição enorme. A maioria dos livros, ou das canções que são feitas, ou dos quadros que são pintados, normalmente resistem pouco. E são poucos os livros ou coisas que fazemos que resistem. Eu julgo que este livro poderá resistir. O trabalho de reescrita de muitas destas histórias e de memória destas histórias teve um objetivo: tornar o livro intemporal, de maneira a que, quando os nossos filhos e netos o lerem, possa ser fresco à mesma, não ficar datado. Muitos dos textos que lemos e que ficam em livro, mesmo de crónicas que são extraordinárias, em alguns momentos parecem datadas, não sobrevivem ao tempo. Ou porque têm demasiadas referências a coisas muito concretas que o tempo apaga ou por outro motivo qualquer. Estas 50 histórias são de alguma maneira capítulos em que retiro esta gordura do tempo e tento que sejam uma espécie de contos. Contos que até podiam ser, num certo sentido, de ficção, porque definem personagens e momentos. É um bocadinho o que nos acontece, temos sempre no nosso percurso portas que se entreabrem, e em alguns casos entramos e noutros não entramos, e isso define muito aquilo que vai ser o nosso futuro. Quase todas as histórias têm esse ponto. Há momentos, pormenores, detalhes, pequenas circunstâncias que definem o curso da história. Nesse sentido, acho que daqui a 20 ou 30 ou 40 anos os historiadores vão olhar para este livro e não o vão deitar para o lixo. Não as 50 histórias, mas certamente algumas vão ser importantes para fazer um retrato de um tempo que é determinante para compreender a democracia portuguesa.

Poderá haver quem fique descontente com a publicação destas histórias?

Afinal de contas, seriam secretas por alguma razão… Quando decido e quando o editor me convenceu que o próximo livro é este… não era a minha inclinação inicial, mas ele convenceu-me por dois ou três motivos. Este livro é um em que 90% ou mais de todas as histórias são com personagens que já não estão no ativo. Claro que o António Guterres está mais no ativo do que nunca e com mais poder do que alguma vez teve, com mais poder do que um primeiro-ministro em Portugal tem, mas está fora daqui… o Durão Barroso está fora da política. Eu diria que estas figuras fazem parte da história mas já não fazem parte da atualidade nacional, e isso para mim foi muito importante. Não pela pergunta que me fazes, mas pelo grande objetivo que tenho de que falava antes: gostava que o livro fosse intemporal. Não é possível ser intemporal logo à partida se estou a escrever sobre personagens que estão no ativo. Seria contaminado pela visão do combate que as pessoas têm no dia a dia. Escrever sobre Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Rui Rio ou Passos Coelho poderia ser muito interessante, mas não cumpriria os objetivos que eu quero. Mas a resposta é não. Uma percentagem enorme deste livro foi contada pelos próprios. Se não fossem, o livro não perderia qualidade por isso, mas tem isto que é um “plus” interessante.

As figuras aqui incluídas são todas personalidades que admira?

Há personagens de que não gosto muito, de que não gosto nada, de que gosto muitíssimo e que adoro – tentei que este livro não fosse contaminado pelos meus estados de alma ou as minhas convicções. Tentei que as histórias valessem por si, sem constrangimentos ideológicos, sabendo as pessoas qual é o meu lado da barricada e ideologicamente onde me posiciono. Mais uma vez, para tentar alcançar essa tal intemporalidade, achei que o livro não poderia ser contaminado pelo combate ideológico. Portanto não, acho que não. O Professor Cavaco Silva aparece num dos episódios mais deliciosos e surpreendentes, porque ele convida o ministro das Finanças Eduardo Catroga seis meses antes de dispensar o ministro das Finanças que tinha, o que nos leva à conclusão óbvia que ele manteve um ministro das Finanças em Portugal durante seis meses não gostando dele e não confiando nele, porque tinha outro de reserva para entrar em algum momento… Mas mesmo esse episódio, para algumas pessoas é negativo, porque mostra um caráter de uma frieza implacável, mas, por outro lado, outras pessoas acharão positivo, porque mostra uma frieza implacável que é fundamental para exercer um cargo como o de primeiro-ministro naquela altura. Aquilo que para mim pode ser positivo ou negativo, para outra pessoa pode ser o contrário, e mesmo em relação a Cavaco Silva, que é um personagem com quem tenho uma distância enorme, não me parece que isso seja linear.

