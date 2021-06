Tanto no distrito de Viseu como no de Vila Real, o mês de junho não tem sido fácil para os agricultores e viticultores: Além do Estado de Calamidade pedido pelo presidente da Câmara Municipal de Tondela na semana passada, o município de Peso da Régua estima ter perdido 930 hectares de vinha e o de Lamego fala em “culturas perdidas a 100%”.

Ao i, o professor universitário licenciado em Geofísica e doutorado em Física Nuclear Filipe Duarte Santos explica que este tipo de fenómenos não constituem uma novidade, mas tenderão “a acontecer com mais frequência” devido às alterações climáticas. “A atmosfera tem mais energia e, uma vez que o aquecimento global causa uma intensificação do efeito estufa da atmosfera – que consequentemente lhe confere mais energia – é como se ela estivesse zangada”, explica o professor.

A verdade é que é cada vez mais frequente ouvir falar de fenómenos meteorológicos extremos, sejam eles granizo, trovoadas ou ventos fortes, que acabam por destruir plantações e impossibilitar as colheitas.

Este tipo de acontecimento é, no entanto, mais comum no interior norte do país uma vez que é uma zona que tem mais tendência a aquecer.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.