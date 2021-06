As tropelias do pequeno Adolfo

MUNIQUE – O comboio que liga Budapeste a Munique atravessa meia Hungria e a Áustria por completo. Devo ter passado pelas brasas depois de Viena porque acordei em Linz. Depois, quando passei em Salzburgo, recordei que um pouco a norte, fica uma cidadezinha chamada Braunau am Inn, onde nasceu o pequeno Adolfo no dia 20 de Abril de 1889. Na primeira década de 1890, os fedelhos de Braunau tinham por hábito trepar aos ulmeiros em busca de ninhos. Havia uns que caíam e, com a pancada na cabeça, ficavam meio parvos; outros caíam e o crânio estalava-lhes como se fosse um coco. Para azar da Humanidade, o pequeno Adolfo foi dos primeiros. Os miúdos de Braunau também gostavam de ir mergulhar no rio Inn, que tem correntes fortes. Vários nunca mais foram vistos e desaguaram no Danúbio do qual é afluente. Para azar da espécie Humana, o pequeno Adolfo tinha medo de água. A rapaziada de Braunau gostava de jogar à pedrada, mas infelizmente para todos nós não houve calhau capaz de rebentar com a cabeça do pequeno Adolfo. Outo divertimento dos moços de Braunau era o de montar armadilhas para mamíferos de meio porte mas, azar dos diabos, nunca o jovem Adolfo foi apanhado por engano a estrebuchar pelo pescoço como um texugo. Muitos dos meninos de Braunau enfiaram-se pelo bosque, perderam-se ou foram apanhados pelo Vampiro de Düseldorf que lhes chupou as carótidas. Até a isso, para mal dos nossos pecados, o pequeno Adolfo sobreviveu. Claro que tudo são histórias passadas muito antes de ele cultivar um bigodinho minúsculo num focinho enorme. Há quem diga que, certa noite, o pequeno Adolfo entrou numa das capelas de Braunau e roubou descaradamente a cruz que estava dependurada no altar. deprimentemente para o universo, ninguém foi capaz de provar tal coisa e, portanto, não passou uns tempos no chilindró a levar as merecidas vergastadas. O tempo passou e o pequeno Adolfo tornou-se no animal de 28 patas que todos conhecemos. Mas continuou para sempre muito afeiçoado à cruz gamada.