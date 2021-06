Depois de quatro dias consecutivos com mais de mil casos diários, Portugal regista 941 novas infeções e três mortes associadas ao vírus da SARS-Cov-2, nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo.

No total, o nosso país soma um acumulado de 865.050 casos confirmados e 17.065 vítimas mortais desde março de 2020.

As três mortes registadas pela DGS ocorreram duas no Centro e uma em Lisboa e Vale de Tejo.

O número de internados sobe para os 405, havendo mais 16 infetados nos hospitais portugueses. No entanto, nas últimas 24 horas, saíram duas pessoas das Unidades de Cuidados Intensivos, tendo de momento 97 internadas.

Ainda sem inverter a sua situação, Lisboa e Vale do Tejo continua a contabilizar o maior número de infeções diárias, com mais 641 novos casos. De seguida, segue-se o Norte com 131, o Algarve com 75, o Centro com 51 e o Alentejo com 8.

Já nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, o boletim reporta 30 e cinco novos contágios respetivamente.

Os valores do rácio de transmissibilidade (RT) e da incidência de novos casos mantêm-se os da véspera, com a incidência no território nacional nos 100,2 casos por 100 mil habitantes, e o mesmo valor no continente.

O Rt nacional é agora 1,14 e no continente é de 1,15.

Mais 364 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados para os 819.688 desde o início da pandemia.

Agora, Portugal tem 28.297 casos ativos, mais 574 do que ontem. As autoridades de saúde têm 38.890 contactos sob vigilância, mais 1.189 em relação a sábado.

