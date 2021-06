Miguel Oliveira conquistou o segundo lugar no Grande Prémio de Alemanha da Moto GP, este domingo.

O piloto português partiu do sexto posto e ao longo da corrida, esteve sempre a “morder os calcanhares” do espanhol Marc Márquez, ficando a 1.610 segundos de vantagem sob Miguel Oliveira.

Mesmo com uma disputa acérrima, Marc Márquez venceu a corrida, mantendo assim o domínio desta pista. O espanhol já venceu 11 vezes consecutivas: oito em MotoGP, duas em Moto2 e a restante em 125cc, em 2010.

Em terceiro lugar, ficou o atual líder da MotoGP, Fabio Quartararo. O piloto francês da Yamaha mantém-se no topo da liderança isolada do Campeonato do Mundo de MotoGP.

Já Miguel Oliveira, o 'falcão', conquistou o terceiro pódio da época e continua em sétimo lugar, enquanto Marc Marquéz subiu oito posições e está agora no décimo lugar.