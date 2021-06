O primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, enviou uma mensagem a António Costa de condolências às famílias dos trabalhadores que morreram no desabamento de uma escola, na Antuérpia, na passada sexta-feira.

Segundo o gabinete do chefe do Governo português, Alexander de Croo informa que “as autoridades belgas estão a trabalhar com a embaixada de Portugal para o apoio às respetivas famílias".

Ainda que tenha sido noticiada a morte dos quatro portugueses, o Ministério dos Negócios Estrangeiros indicou à agência Lusa que apenas sabe de "um nacional morto e um hospitalizado", estando a aguardar pela indicação das autoridades belgas relativamente às últimas vítimas mortais.

O Governo já contactou a família do português cuja morte está confirmada e disponibilizou o seu apoio, afirmou a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.

Berta Nunes confirmou à Lusa que o português que morreu na obra “é um dos três nomes” que o Ministério dos Negócios Estrangeiros belga tinha enviado na sexta-feira para a embaixada portuguesa, levando o executivo e o Presidente da República a lamentar a morte de três cidadãos nacionais.

A queda parcial do estaleiro de construção de uma escola provocou nove feridos, que se encontram neste momento internados em quatro unidades hospitalares da região: quatro estão em perigo de vida, quatro em estado grave e um com ferimentos ligeiros.

A escola ainda está a ser construída e por isso não tinha alunos presentes. Ainda são desconhecidas as razões deste desastre.