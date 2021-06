Um condutor de uma carrinha atropelou várias pessoas que estavam a desfilar numa marcha de “orgulho LGBTQIA+”, em Wilton Manors, perto de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, resultando em pelo menos um morto e ferindo várias outras pessoas.

As autoridades detiveram o condutor, estando ainda a analisar se o atropelamento se se tratou de uma agressão deliberada.

O autarca de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, informou que a carrinha tinha como objetivo a viatura onde se encontrava um membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Debbie Wasserman Schultz.

“Tratou-se de um ataque terrorista contra a comunidade LGBT", apontou Trantalis. "Não foi um acidente. Foi deliberado, premeditado, que tinha como alvo uma pessoa em particular. Felizmente, falharam essa pessoa, mas infelizmente atingiram outras duas", indicou.

PHOTOS: The scene in #WiltonManors in the aftermath of the incident at Stonewall Pride, when a man in a truck drove into the crowd. He was arrested and police are determining whether the incident was an accident or intentional. (Photos by Carina Mask) pic.twitter.com/Ghoa6XHNEu