A seleção nacional foi derrotada, este sábado, pela Alemanha, que venceu por 4-2 em Munique.

Foi a equipa das Quinas quem inaugurou o marcador, com um golo de Cristiano Ronaldo aos 15 minutos, mas os dois autogolos, um de Rúben Dias aos 35' e outro de Raphaël Guerreiro aos 39' terão desmoralizado a seleção, que assim saiu a perder por 2-1 ao Intervalo.

Na segunda parte, a Alemanha entrou melhor e conseguiu mais dois golos, Havert aos 51' e Gosens aos 60'. Portugal ainda reduziu a vantagem alemã graças a Diogo Jota, que marcou aos 67 minutos. Mas o resultado ficou selado nos 4-2.

Sublinhe-se que Portugal, que não perdia em europeus há 12 jogos, cai para terceiro lugar do grupo com 3 pontos - os mesmos que a Alemanha, que tem a vantagem do confronto direto -, menos um do que a França, que empatou, também este sábado, com a Hungria.

A terceira e última jornada do grupo F está agendada para a próxima quarta-feira, quando a seleção nacional defronta a França, num jogo em Budapeste. A Alemanha mede forças com a Hungria em Munique. Ambos os jogos estão marcados para as 20h.