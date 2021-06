Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.183 casos do novo coronavírus, quarto dia consecutivo com mais de mil infeções, e uma vítima mortal, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado. O país soma agora um total de 864.109 diagnósticos confirmados desde março de 2020.

No mesmo período ocorreu um óbito associado à doença, reportado no Algarve, elevando assim o número de vítimas mortais da pandemia para 17.062.

Em relação à distribuição geográfica dos contágios, Lisboa e Vale do Tejo continua a registar o número mais elevado, com mais 761 infeções. Segue-se o Norte com mais 181 diagnósticos positivos, o Centro com 87, o Algarve com 71 e o Alentejo com 36. Os Açores reportaram 37 infeções e a Madeira dez.

O número de internados com covid-19 baixou ligeiramente, estando agora hospitalizadas 389 pessoas com sintomas da doença, menos duas do que na véspera. No entanto, nos cuidados intensivos encontram-se mais cinco infetados do que ontem, ou seja um total de 99.

Os valores do rácio de transmissibilidade (RT) e da incidência de novos casos mantêm-se os da véspera, com a incidência no território nacional nos 100,2 casos por 100 mil habitantes, e o mesmo valor no continente.

O Rt nacional é agora 1,14 e no continente é de 1,15.

O total de recuperados subiu para 819.324, depois de mais 884 pessoas terem deixado de ter a doença ativa.

Atualmente existem no país 27.723 casos ativos de covid-19, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 37.701 contactos.