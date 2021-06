António Oliveira desistiu da sua candidatura à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia pelo PSD, avança, esta sexta-feira, o Observador.

Numa carta divulgada pelo jornal, o antigo selecionador da Seleção Nacional de Futebol – que foi convidado pessoalmente pelo líder do PSD, Rui Rio, para ser candidato à Câmara de Gaia – conta que, ao longo de três meses, foi “sujeito a pressões, intimidações e ameaças”.

“Tentaram envolver-me nas mais inacreditáveis negociatas de lugares. Enfim, quiseram obrigar-me a empregar os beneficiários do rendimento mínimo da política”, revela.

“Hoje, com vergonha do que vi, com uma imensa dor de alma pelo que senti, tenho que dizer que: não quero, não posso e não aceito continuar a encabeçar esta candidatura”, acrescenta.

O antigo jogador de futebol termina dizendo que não se trata de “uma desistência”, mas sim “de uma questão de higiene”.

“Uma recusa de pôr os interesses de uns personagens à frente dos interesses dos 300.000 gaienses e pessoas que escolheram este grande concelho para fazer a sua vida”, sublinha.

Em causa, revela o Observador, estão divergências entre o candidato e Cancela de Moura, presidente do PSD/Gaia, que queria ser o número 2 da lista do partido ou candidato à liderança da Assembleia Municipal.