Nenhum apostador do Euromilhões acertou na chave sorteada esta sexta-feira, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. No entanto, há sete jogadores contemplados com o segundo prémio, dois deles em Portugal.

A chave desta sexta-feira – com os números 11, 20, 27, 30 e 41 e as estrelas 3 e 5 – não calhou a ninguém, pelo que o próximo concurso do Euromilhões prevê um jackpot de 40 milhões de euros.

Mas sete apostadores irão receber um prémio de 96.928,29 euros, dois dos quais em Portugal. Já o terceiro prémio vai ser entregue a oito jogadores, um deles também em território nacional.

Atenção: A informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais no Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.