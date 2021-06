O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou “o grave acidente de trabalho” que esta sexta-feira vitimou três portugueses na cidade da Antuérpia, na Bélgica.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo “lamenta o grave acidente de trabalho que vitimou nossos compatriotas”

“Às suas famílias enlutadas, amigos e colegas de trabalho apresenta as suas sentidas condolências, neste momento difícil para toda a Comunidade Portuguesa na Bélgica”, lê-se na nota.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou, à agência Lusa, a morte dos três cidadãos portugueses no desabamento de um edifício e diz estar a acompanhar “a situação através da Embaixada de Portugal em Bruxelas, que procura contactar as famílias destes cidadãos e prestar todo o apoio necessário no âmbito das suas competências".