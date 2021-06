Infarmed regista 7.576 suspeitas de reações às vacinas contra a covid-19 em Portugal

A maioria das reações adversas – 5.214 – são referentes à vacina da Pfizer/BioNTech, num total de mais de cinco milhões de doses administradas. Segue-se a vacina da AstraZeneca com 1.836 reações em mais de 1,3 milhões de doses, a da Moderna com 462 reações em 701 mil doses e, por fim, a da Janssen com 64 reações em cerca de 195 mil doses administradas.