Todas as regiões do país apresentam um índice médio de transmissibilidade (Rt) superior a 1, com exceção da região Autónoma da Madeira. Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país que apresenta o Rt mais elevado.

De acordo o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da curva pandémica, divulgado todas as sextas-feiras, a Madeira é a região do país com o Rt mais baixo, ainda que este tenha subido de 0,76 para 0,98 face à semana passada. Na semana passada também o Norte e os Açores apresentavam um Rt inferior a 1,00.

Segundo o INSA, a região Norte tem um Rt de 1,04, o Centro de 1,07, os Açores de 1,09, o Alentejo de 1,13, o Algarve de 1,19 e Lisboa 1,20.

O Rt nacional é de 1,14 e no continente 1,15.

No que diz respeito à incidência acumulada de novos casos de covid-19 a 14 dias, todas as regiões do continente apresentam uma taxa inferior a 120 casos por cem mil habitantes, à exceção de Lisboa e Vale do Tejo e Açores. O Centro e a Madeira encontram-se abaixo dos 60 casos por cem mil habitantes.

Lisboa e Vale do Tejo tem uma incidência de 167,8 casos por cem mil habitantes e os Açores de 156,9.

O Centro tem uma incidência de 44,4, o Norte de 59,7, o Alentejo de 63,0 e o Algarve de 101,5. A Madeira tem uma incidência de 36,2.