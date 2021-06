O louco da Rua Szigony

BUDAPESTE – A loucura fascina-me. A dos outros; ainda não tive tempo nem paciência para mergulhar na minha. Quando acordo com os urros que ecoam pelas traseiras do pátio do hotel e são cinco horas da manhã, eu sei que é ele que grita, o louco da Rua Szigony, mesmo aqui ao lado. Depois chora, em três ou quatro soluços bem audíveis. E fala, naquela língua que só o Diabo entende e eu acredito que o Diabo surja lá do sítio onde costuma estar (dizem que é atrás da porta) lhe faça companhia e o encha de maus conselhos. Vale a pena ler os poetas húngaros. Há grandes poetas húngaros, muitos deles raiando a loucura nas suas palavras sem regras. como Döbrentei Kornél: “Recolhe-se com estalido/A rosa atrás de mim, e incendeia-se a raposa/Nas janelas do céu: acolá pende/Um terrível gancho de ferro, minha/Cabeça roubada na sua ponta/Só se ouve o frio, enquanto não/Cresce, e à volta do meu crânio, da minha/Respiração tece a teia de aranha”. Há sempre grandes poetas nos países que sofrem. De dia cruzo-me com o louco da Rua Szigony, quando mendiga dinheiro a toda a gente. Nunca me pediu um tostão. Talvez tenha por dentro a dignidade de não se rebaixar perante um estrangeiro. É um tipo magro, de barba há tantos e tantos dias por fazer. Consigo ver a teia de aranha que cresce à medida que respira, enredando-o na confusão dos pensamentos. Está calor em Budapeste, o sol estala nas vidraças. Da janela do meu quarto consigo ver o lugar em que dorme, uma esquina de um beco onde os carros do lixo veem buscar as gorduras. Desejo que não o levem, que não o levem nunca, mesmo no dia em que o encontrarem morto. Sei que sofre, preso ao maldito gancho de ferro que não lhe permite explicar aquilo que traz por dentro. São cinco da manhã, e acordei estranhando o silêncio. Não há gritos nem choro. Talvez o louco da Rua Szigony tenha, finalmente, conseguido dormir.