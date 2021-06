Esteve recentemente no Algarve onde fez alguns alertas sobre a restauração. Que dificuldades enfrenta esta região que tanto depende do turismo?

O local escolhido foi simbólico para dar conta que a zona que vive essencialmente do turismo está numa situação de grande sofrimento. Ainda não começou a alavancar e sabemos que é um local que precisa, neste período, de um funcionamento forte para que crie uma resistência para suportar o inverno. Estamos a falar de um mercado ainda muito sazonal que depende essencialmente do turismo. A questão dos turistas do Reino Unido que compõem a grande maioria do turismo do Algarve representa uma dificuldade bastante grande e o mercado nacional não será suficiente para colmatar esta falha. O que quisemos transmitir foi que, a partir do Algarve, todas as zonas turísticas do país estão ainda em grande dificuldade e não estão a arrancar. Existe uma restauração e um turismo a duas velocidades: há muitos que estão a recuperar e a crescer bastante bem e eventualmente a situação irá ficar razoável para essas empresas e outros que ainda levarão alguns anos a recuperar da situação de sobre-endividamento em que estão. Naturalmente que há zonas – e estamos a falar de zonas de restauração da Baixa – que são empresas que fortalecem essencialmente neste período, criam uma robustez ao nível financeiro e isso não vai acontecer. Uma outra situação que identificamos e que ainda é mais grave é que as zonas turísticas são os centros comerciais que estão numa situação extremamente grave. O inquérito que fizemos indica que dois em cada três espaços da restauração em centros comerciais estão em situação de insolvência ou falência e a zona turística, também pelo nosso inquérito, diz que uma em cada três empresas estão também nessa circunstância..

A decisão britânica foi mais uma machadada...

Sim, esse adiamento por mais um mês criou um arrefecimento. O mês de junho e o início de julho eram meses importantes porque não é bem o destino dos portugueses e já era um mercado bastante preenchido por esses turistas. O mesmo se vai passar em setembro, mas isso não sabemos o que vai acontecer. No imediato é claramente uma grande machadada porque o Algarve, daquilo que pudemos observar, está numa situação muito lenta. Aquilo que se observava noutros tempos – e ainda por cima com fim de semana prolongado – é que o Algarve estaria completamente lotado e não foi bem isso que aconteceu. A situação é realmente grave e a perspetiva é muito preocupante. Os empresários estão muito preocupados e além da questão da ausência de turismo há uma preocupação com a ausência de trabalhadores porque, entretanto, quando voltaram a ter que reempregar pessoas não têm oferta de mão-de-obra. Isto é uma outra dificuldade acrescida porque o mercado está completamente desestruturado. Em anos anteriores, as empresas tinham capacidade de empregar com mais tempo. Hoje não o podem fazer por força desta baixa de faturação. Há estabelecimentos no Algarve que não estão a abrir porque não têm mão-de-obra disponível.

